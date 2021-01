Coronavirus : Après Pfizer, les retards de livraisons de vaccin AstraZeneca inquiètent l’Europe

La Commission européenne avait initialement réservé jusqu’à 400 millions de doses de ce vaccin. Un site de fabrication du vaccin fait face à une «baisse de rendement».

Cette annonce a immédiatement suscité «le profond mécontentement» de la Commission européenne et des Etats membres, a indiqué sur Twitter la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, en insistant sur «un calendrier de livraison précis».

«Une très très mauvaise nouvelle», a déploré pour sa part le ministre autrichien de la Santé Rudolf Anschober. «Nous ne sommes pas disposés à l’accepter et on se battra» pour que les livraisons soient «rattrapées le plus vite possible», a-t-il dit. Selon lui, l’Autriche ne devrait recevoir en février que «340’000 doses» du vaccin d’AstraZeneca, contre 650’000 initialement attendues.