musique: Les rétrospectives Spotify génèrent des angoisses

«Est-ce que quelqu’un d’autre éprouve de l’anxiété à cause de Spotify Wrapped? Comme je sais que nous ne sommes qu’à quelques semaines de son dévoilement j’essaie de comprendre ce que j’ai écouté cette année pour l’anticiper», écrit un internaute sur Twitter.

Si la fin de l’année annonce les fêtes de Noël et de Nouvel-An, le début du mois de décembre est aussi le moment de la sortie de la compilation annuelle des chansons que chaque utilisateur a le plus écouté, sur Spotify, durant l’année. En effet, depuis 2016, l’application musicale fournit aux utilisateurs des informations sur leurs goûts musicaux de l’année écoulée, après avoir analysé des heures de données: les cinq artistes et chansons préférés ou les genres musicaux les plus populaires sont révélés dans le Spotify Wrapped.

De la peur d’être jugé par les autres à la révélation de ce que nos choix musicaux disent de nous, l’anxiété que suscite cette rétrospective personnalisée semble réelle. De nombreux internautes partagent leur peur, depuis mi-novembre, sur les réseaux sociaux: «C’est le moment de l’année où je suis anxieux à cause de ma compilation Spotify», «Attendre le Spotify Wrapped me rend nerveux», «Les gens qui n’angoissent pas en attendant leur Spotify Wrapped, je les admire», «Je suis aussi stressée que pour des examens».

Peur du regard des autres

Dans «Stylist», la psychologue Dina El Adlani explique que cette forme d’anxiété est aggravée par la pression de partager les résultats Spotify Wrapped sur les réseaux sociaux et la peur du regard des autres. Paraître trop original ou, au contraire, pas du tout? «Certains auditeurs ont peur de ce que leurs habitudes d’écoute pourraient révéler d’eux. Ce n’est pas toujours le cas, mais en privé, nous pouvons nous permettre d’être plus vulnérables et peut-être d’écouter de la musique qui exprime vraiment notre personnalité et nos émotions.»

Avez-vous un compte Spotify? Oui Non

Revivre des moments difficiles