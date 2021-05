Cyclisme - Les revanches de Geraint Thomas et de Rémi Cavagna

Vainqueur du Tour de France 2018, le Gallois Ger a int Thomas a vait ensuite connu plusieurs chutes et était devenu une sorte de nouveau « Poulidor » du peloton du World Tour. Le coureur Ineos n'avait plus levé les bras une seule fois depuis sa victoire à Paris, terminant trois fois 2e et trois fois 3e sur des étapes , et bouclé des classements généraux deux fois en tant que dauphin et à deux reprises sur la 3e marche du podium . Autant dire que ce succès va lui faire du bien au moral avant la Grande Boucle, son objectif majeur en 2021.