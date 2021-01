Aviation : Les revenus d’Easyjet se sont effondrés fin 2020

Le chiffre d’affaires de la compagnie britannique à bas coûts a plongé de 88% entre octobre et décembre 2020 en raison d’un trafic aérien atone en pleine période de pandémie.

La pandémie a eu un immense impact sur Easyjet entre octobre et décembre 2020. La compagnie britannique à bas coûts a annoncé jeudi un chiffre d’affaires en chute de 88%, à 165 millions de livres sterling (environ 200 millions de francs). Elle n’a en effet utilisé que 18% de ses capacités et prévoit que ce taux chute encore à environ 10%, entre janvier et mars 2021, en raison des restrictions de voyage.