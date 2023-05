Résultats trimestriels: Les revenus et profits d’Apple dépassent les attentes

Les revenus du groupe de Cupertino (Silicon Valley) ont baissé sur un an, mais le marché s’attendait à pire. (Image prétexte)

En 2022, sur la même période, le groupe avait réalisé un chiffre d’affaires de 97,2 milliards de dollars, avec un bénéfice net à 25 milliards de dollars. Les ventes de son produit phare, l’iPhone, en légère augmentation sur un an à 51,33 milliards de dollars, d’après un communiqué de résultats publié jeudi, ont aussi battu les prévisions alors que la demande a largement baissé pour les appareils électroniques à cause de l’inflation.

Son activité de services a aussi un peu progressé sur un an, à près de 21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, soit janvier-mars. «Nous sommes contents d’avoir réalisé un record absolu dans les services et un record pour le deuxième trimestre pour l’iPhone malgré l’environnement économique difficile. Notre base d’appareils actifs est à son plus haut», s’est félicité Tim Cook, le patron d’Apple, cité dans le communiqué.