Londres : Les rêves de l’ère du Covid-19 vont entrer au musée

Le Museum of London veut mener un projet unique, qui consiste à collecter les récits de rêves en lien avec la pandémie.

Recueillir les rêves des Londoniens en lien avec le coronavirus: c’est le projet insolite du Museum of London, qui voit ces contenus comme autant de témoignages de l’impact mental de la pandémie, mais aussi une manière de faire bouger les lignes des collections muséales. «Le Covid-19 a entraîné de nombreux changements dans la vie des Londoniens, pas seulement au jour le jour, mais aussi dans notre relation au sommeil et au rêve», affectés par l’anxiété et le stress, souligne jeudi le Museum of London.