Pandémie de Covid: Les RHT pendant les vacances seront payées rétroactivement

200’000 entreprises concernées

Aux États, la commission jugeait ce montant excessif et proposait à une large majorité la somme de 300 millions. Sa rapporteuse, Johanna Gapany (PLR/FR) a rappelé que la somme totale des RHT versée par Berne en 2020 avait été de 10,8 milliards et de 4,3 milliards l’an dernier. Selon la commission, la rétroactivité apportait une insécurité juridique. Les sénateurs craignaient en outre que ce paiement rétroactif conduise à une surindemnisation de certaines entreprises.

Rendre justice aux entreprises

«À l’époque nous avons dû prendre des décisions dans l’urgence et ces RHT ont permis d’aider les entreprises très rapidement. Mais on savait que dans cette situation exceptionnelle, on n’allait pas payer les vacances et les jours fériés», a tenté de contrer Philippe Bauer (PLR/NE). Celui-ci craint du coup que la décision crée de dangereux précédents.