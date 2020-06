Royaume-Uni

Les riches pourraient être plus taxés après la pandémie

La crise engendrée par le coronavirus risque de creuser les inégalités au Royaume-Uni. Le pays étudie la possibilité de solliciter davantage les grandes fortunes.

Et si les plus fortunés étaient mis à contribution après la crise sanitaire? L'idée fait son chemin au Royaume-Uni où la pandémie menace d'aggraver les inégalités dans un pays connu pour sa générosité envers les plus riches.