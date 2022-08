Hôtel Bürgenstock: «Les riches se la coulent douce pendant que la planète brûle»

Cibler les «extrêmement» riches plutôt que la population

Pourquoi viser spécifiquement les successions? «Parce que c’est la manière la plus simple de cibler cette catégorie de personnes. Une succession de 50 millions, cela signifie qu’on est extrêmement riche. Et ces richesses viennent du système économique qui cause la destruction de la planète», explique Thomas Bruchez, vice-président de la JS Suisse. «Notre initiative a aussi une visée de justice climatique. Elle veut qu’on ne fasse pas porter le fardeau de la crise climatique à la majorité de la population, mais à ceux qui en profitent le plus et qui continuent de l’alimenter», ajoute-t-il.

Pollueurs payeurs

Lors de la première annonce du lancement de l’initiative, en juin, des lecteurs n’avaient pas manqué de remarquer une chose: les riches polluent beaucoup (on estime que 10% des plus riches sont responsables de 50% du total des émissions de CO2), mais ils paient aussi déjà la majorité des impôts. On estime par exemple que 1% des plus riches paient environ 25% du total de l’impôt sur le revenu. Avenir Suisse rappelait aussi l’an dernier que le 1% des plus riches payaient plus de la moitié de l’impôt sur le capital et la fortune.