CONSEILS DE PRO - «Les rideaux trop courts, ça ne va pas du tout»

Merja, vous êtes Category Manager pour rideaux chez Möbel Pfister. À quoi sert un rideau? Un rideau n’est pas uniquement quelque chose qu’on accroche aux fenêtres! Il peut également remplacer une porte ou servir de séparateurs de pièces. Il est également possible d’utiliser de lourdes tentures en guise de revêtement mural, comme c’était jadis la tradition dans les châteaux.

Devrait-on accorder plus d’importance aux rideaux? Oui. Ils sont le cadre de la décoration intérieure. Devant une fenêtre, le rideau permet non seulement de s’isoler de la lumière du jour et des regards indiscrets, mais sert également d’isolant thermique. Sans oublier qu’il a un rôle d’isolant phonique, ce qui est particulièrement important dans une nouvelle construction. Le rideau apporte du confort à un intérieur.

Placés devant une fenêtre, les rideaux ne servent pas uniquement à s'isoler de la lumière du jour, des regards indiscrets et du bruit. Ils peuvent également remplacer une porte, être utilisés comme séparateur de pièces

Qu’en est-il des couleurs? On a vite fait de commettre de nombreux faux pas. Pour être sûr de bien faire, mieux vaut s’adresser à un professionnel, surtout pour ce qui concerne les dimensions. Des rideaux trop courts, ça ne va pas du tout. Des rideaux trop longs, en revanche, confèrent un certain style, parfois recherché, à une pièce. Une erreur courante est de ne pas avoir une largeur de tissu suffisante. Un rideau doit faire des plis, même une fois tiré. Beaucoup de faux pas sont possibles dans ce domaine. Car il y a blanc et blanc. Un rideau blanc pourra paraître jaunâtre à côté d’un mur blanc. Il convient également de prendre en compte la couleur du sol, même si le parquet permet une certaine flexibilité et se marie à presque tout. Les tons lin conviennent particulièrement bien, ne tirent pas vers le jaune et sont tout de même très agréables.

En matière de rideaux, vous avez l'embarras du choix. Vous souhaitez avoir des rideaux en lin pour une allure très naturelle, mais qui nécessitent un peu plus d'entretien? À moins que vous ne préféreriez des rideaux plus décoratifs en voile, qui créent de jolis reflets de lumière? Peut-être que quelque chose de sobre et de blanc vous conviendrait mieux. Attention: certains tons de blanc peuvent vite avoir un aspect jaunâtre.

Quelles sont les règles pour accrocher un rideau? Pour des rideaux faciles d’entretien, mieux vaut opter pour le polyester. Le lin est esthétique, mais beaucoup plus délicat. À ce propos, les rideaux en lin sont toujours vendus un peu plus longs, car ils sont susceptibles de bouger en fonction de l’humidité et de la température de l’air ambiant. Il faut également savoir qu’ils peuvent perdre jusqu’à 8% de leur surface après un premier lavage. Si vous accordez de l’importance aux produits durables et aux matières recyclables, vous avez la possibilité d’opter pour des rideaux biodégradables. En fonction du rendu souhaité, les rideaux doivent avoir un tombé de un à deux centimètre(s) du sol ou, pour un tombé cassant, être dix centimètres trop longs. Il faut absolument laver les rideaux avant de faire les ourlets, car le lin, tout comme le polyester ont tendance à rétrécir au lavage. Et il serait dommage que les rideaux dont l’ourlet a été réalisé à la perfection soient subitement trop courts.

Les rideaux doivent avoir un tombé de un à deux centimètre(s) du sol ou du rebord de fenêtre ou, pour un tombé cassant, être dix centimètres trop longs – un style très apprécié en France. Dans tous les cas, il ne faut pas les accrocher comme sur cette photo. Ces rideaux sont beaucoup trop courts et font paraître la pièce plus petite et étriquée qu'elle ne l'est en réalité.

Pourquoi est-il important d’avoir des rideaux? S’il n’est pas forcément nécessaire de les dépoussiérer, il convient néanmoins de les laver régulièrement en machine. On veillera toutefois à ne pas surcharger le tambour du lave-linge. Vous pouvez placer les crochets pour le rail dans un petit sac pour linge délicat, afin qu’ils n’endommagent pas le tissu des rideaux en machine. Procédez ensuite à un lavage sans essorage et accrochez vos rideaux de préférence encore humides. Je suis d’avis que tout le monde a besoin de rideaux. D’une manière générale, les textiles jouent un rôle essentiel dans la décoration intérieure et c’est un aspect souvent négligé. De nos jours, les constructions sont très sobres et minimalistes. Un rideau peut radicalement changer l’atmosphère d’une pièce et rendre un intérieur plus chaleureux, d’autant plus dans un bâtiment neuf.