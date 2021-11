Etats-Unis – Les «road rage» vont faire quelque 500 morts cette année

Etats-Unis : Les «road rage» vont faire 500 morts cette année

Stress, agressivité: les accrochages routiers qui tournent au drame ont connu une augmentation drastique en 2021 au pays de l’Oncle Sam, la faute à la pandémie.

Un geste déplacé ou une queue de poisson qui tourne au drame: les disputes sur les routes américaines ont fait un nombre record de victimes depuis le début de la pandémie qui a aggravé l’agressivité de conducteurs n’hésitant plus à dégainer une arme pour répondre.

Ces derniers jours, la passagère d’une voiture a reçu une balle dans le dos pour une priorité grillée à un carrefour au Texas et dans le Kentucky, une femme a été blessée de plusieurs balles lors d’une altercation pour une place de stationnement.

En mai, un jeune homme a tiré sur une conductrice qui lui avait fait un geste obscène pour se plaindre d’une manoeuvre dangereuse sur une autoroute de Californie. La balle a été fatale à un enfant de 6 ans assis à l’arrière de la voiture. Les autorités locales ont fustigé l’attitude du tireur qui «ne peut pas contrôler ses émotions et (pour qui) le moindre évènement peut provoquer un accès de colère mortel».

La pandémie pèse sur les nerfs

Ce genre d’incident, baptisé «road rage», augmente régulièrement depuis 2018 mais a connu un pic en 2020 aux Etats-Unis avec 403 morts ou blessés par balle, selon un rapport de Every Town for Gun Safety publié fin juin. Et l’organisation favorable à un meilleur encadrement des armes à feu prévoit qu’à ce rythme, 2021 battra un record historique avec environ 500 victimes d’agressivité au volant.