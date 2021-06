Robot band : Les robots Spot à la hauteur d’une chorégraphie

Sept spécimens de la firme Boston Dynamics sont montés sur scène pour interpréter avec une certaine grâce un tube d’un groupe de K-pop.

Le chien-robot du fabricant Boston Dynamics a acquis une notoriété internationale. Son nouveau propriétaire Hyundai la capitalise déjà. Le conglomérat sud-coréen les a mis au défi d’une nouvelle démonstration d’agilité et de précision. Sept exemplaires de Spot ont été chargés d’interpréter «IONIQ: I’m On It» un tube de BTS, un boys band sud-coréen très populaire.

«Tout a dû être élaboré à l’avance et programmé avec précision»

«Les pas sont si parfaitement synchronisés et les mouvements si doux et harmonieux que l’on pourrait penser que les robots écoutent réellement la musique et y répondent. Mais ce n’est pas le cas: ils écoutent leurs horloges internes synchronisées», explique la filiale de Hyundai sur son blog. La chorégraphie a été conçue à l’aide du logiciel «Choreographer», déjà utilisé par d’autres propriétaires du robot à des fins de divertissement.