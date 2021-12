Défense : Les robots tueurs au cœur de tractations diplomatiques à Genève

La Conférence «doit avancer rapidement dans ses travaux sur les armes autonomes qui peuvent désigner des cibles et tuer des gens sans intervention humaine», dit le secrétaire général de l’ONU.

Le problème – et la force – des débats au sein de la CCAC est que la Convention fonctionne par consensus, expliquait récemment l’ambassadeur de France, en charge des questions de désarmement à Genève, Yann Hwang. Un accord trouvé dans ce cadre engloberait «toutes les principales puissances militaires» et «lorsque l’on discute et que l’on négocie on est sûr que tout le monde accepte les contraintes», a-t-il souligné.