Xénobots : Les robots vivants sont capables de se reproduire

Les xénobots, machines vivantes créées à partir de cellules embryonnaires de grenouilles, sont désormais capables de s’autorépliquer de manière biologique, ont annoncé leurs créateurs.

Mis au point il y a près de deux ans par une équipe de scientifiques américains dirigée par Josh Bongard de l’Université du Vermont, les xénobots, ces minuscules machines vivantes à mi-chemin entre un robot et un être vivant, sont désormais en mesure de s’autoreproduire. C’est l’annonce faite par leurs créateurs dans une nouvelle étude publiée dans la revue «Proceedings of the National Academy of Sciences». Il s’agit de la première fois que l’on constate que des organismes multicellulaires sont capables de se reproduire sans aucune modification de la croissance du corps de leurs organismes.