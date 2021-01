Basketball : Les Rockets s’imposent au lendemain du départ de Harden

La franchise de Houston est allée gagner à San Antonio pour son premier match sans le MVP 2017/2018, parti jeudi à Brooklyn. Christian Wood décisif.

Pour leur premier match sans James Harden, parti la veille à Brooklyn, les Houston Rockets sont allés l’emporter jeudi soir à San Antonio 109-105, grâce notamment à un excellent Christian Wood, auteur de 27 points et 15 rebonds.

Sterling Brown (23 pts) et Jae’Sean Tate (13 pts et 10 passes décisives) ont également contribué à la victoire des Rockets, qui doivent désormais faire sans le MVP de la saison 2017/2018, transféré dans un échange de joueurs impliquant également les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers.