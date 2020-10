Phénomène musical : Les «rois de la K-pop» affolent la bourse sud-coréenne

L’action a d’emblée doublé de valeur: le label musical du groupe BTS a fait une entrée fracassante à la Bourse sud-coréenne jeudi.

Le label musical des rois de la K-pop, BTS, a fait une entrée triomphale jeudi à la Bourse sud-coréenne, où son titre a d’emblée doublé sa valeur, transformant instantanément son patron en multimilliardaire et gonflant les fortunes du septuor.

Ce succès était attendu, puisque la tranche d’actions proposées aux investisseurs ordinaires – par opposition aux investisseurs institutionnels – avait été sursouscrite plus de 600 fois avant la première cotation jeudi.

BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie «Boy scouts résistants aux balles") est à l’heure actuelle un des plus grands phénomènes musicaux au monde et génère des milliards de dollars de revenus pour l’économie sud-coréenne.

Le label de BTS, Big Hit Entertainment, avait décidé d’un prix d’introduction de 135’000 won (107 francs) par action, soit le montant le plus élevé de sa fourchette indicative de prix.

«Un manteau pour l’hiver»

Le titre a par la suite reculé, mais le label atteignait néanmoins une capitalisation boursière de 10’000 milliards de won (env. 8 milliards de francs), plaçant la société dans le groupe des 40 plus grosses valorisations de Corée du Sud.

Le fondateur et président de Big Hit, Bang Si-hyuk, qui conserve une participation de plus de 36% dans l’entreprise, pesait 3,5 milliards de francs au plus haut atteint par le titre, selon Bloomberg News.