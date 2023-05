Ligue des champions: Les «Rois d’Europe» défient City et Haaland

Comme l’an dernier, Valverde et les Madrilènes vont tenter de faire tomber Bernardo Silva et les Mancuniens.

Les autoproclamés «Rois d’Europe» vont-ils abdiquer ? La recette est ancestrale, l’entraîneur expérimenté et malgré des joueurs vieillissants, le Real Madrid est toujours là.

Confiance retrouvée

Après avoir limité les dégâts à l’Etihad stadium à l’aller (4-3), les Madrilènes avaient arraché la prolongation chez eux au retour grâce à un doublé express (90e, 90e+1) portant la griffe de l’ailier de 22 ans, puis avaient anéanti les derniers espoirs de Pep Guardiola et des Skyblues avec un pénalty converti par Karim Benzema à la 95e. Mais cette année, le rapport de force n’est pas le même.

Match retour en Angleterre

Le Ballon d’Or 2022, bien qu’auteur d’une année honorable (29 buts en 38 matches toutes compétitions confondues), a été freiné par des pépins physiques à répétition. Il n’est plus, à 35 ans, aussi décisif qu’à 34, quand il avait porté tout le Real sur ses épaules lors d’une campagne européenne mémorable.

Surtout, les Merengues, qui reçoivent à l’aller et qui voyageront à Manchester le 17 mai, ne pourront plus compter sur l’avantage irrationnel amené par le bouillant Bernabéu des matches retours de la saison passée.

Lundi, le milieu de terrain espagnol de City Rodri a parlé de «revanche», mais Guardiola a réfuté cette vision. «On a appris la leçon. La leçon, c’est qu’on ne vient pas se venger. On vient se saisir de cette nouvelle opportunité», a assuré le cerveau catalan des Citizen. Et cette année, Guardiola et les siens présentent un nouvel atout-maître: Erling Haaland.