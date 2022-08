Les sprinters Lyles et Knighton ne veulent plus qu’on les compare à Bolt

Aux Mondiaux d’Eugene (USA) en juillet, Noah Lyles avait décroché l’or en battant le record des États-Unis (19’’31). Son jeune compatriote Erriyon Knighton avait décroché le bronze. Getty Images via AFP

Il y a un mois à Eugene (États-Unis), Noah Lyles est entré dans une nouvelle dimension en devenant champion du monde du 200m en 19’’31, soit un centième plus rapide que le record des États-Unis détenu par Michael Johnson (JO d’Atlanta 1996). L’Américain de 25 ans avait devancé ses compatriotes Kenneth Bednarek (19’’77) et Erriyon Knighton (19’80).

L’exploit de Lyles (25 ans) lui a permis de devenir le 3e meilleur performeur de l’histoire sur la distance, s’approchant à 12 centièmes du record du monde détenu par la légende jamaïcaine Usain Bolt (19’’19). Mais l’actuelle star du sprint en a assez des comparaisons.

«J’en ai marre qu’on me compare à Usain Bolt. Chacun a sa propre histoire, avec des hauts et des bas, a coupé le médaillé de bronze des Jeux de Tokyo lors de son passage devant la presse à Lausanne. A mon âge, Bolt avait déjà deux records du monde à son actif, moi pas.»



Noah Lyles prêt à claquer un chrono

Pour son jeune rival, qui est prêt à le pousser dans les cordes vendredi à Lausanne, il ne faut pas non plus lui coller l’étiquette de «nouvel Usain Bolt» au grand espoir de la discipline. «Puisque je suis le détenteur des records du monde U18 et U20 sur 200 m, partout où je vais on me dit que je suis le prochain Usain Bolt, mais non, je suis Erriyon et je fais mon propre chemin», souligne le prodige.

«Si le vent est favorable vendredi soir, je tenterai de battre mon record personnel.» Noah Lyles, double champion du monde du 200m

A 18 ans, le longiligne Knighton (1m91) découvrira vendredi soir le stade olympique de la Pontaise pour sa première à Athletissima. «J’ai entendu dire que la piste était très rapide. Je me réjouis de la découvrir et notamment son fameux virage, s’impatiente le sprinter. Je ne me concentre pas sur le temps. Mon objectif demain sera de faire une bonne course et de gagner. C’est tout.»