Concerts : Les Rolling Stones bouclent leur tournée européenne à Berlin

Mick Jagger, multipliant les déhanchés et sauts de cabris sous les acclamations du public, s’est montré très complice avec ses compères guitaristes Keith Richards, 78 ans, et Ronnie Wood, 75 ans. Durant plus de deux heures sans interruption, les Stones ont ainsi enchaîné leurs titres phares entrecoupés de leurs derniers opus, tels «Living in a Ghost Town» ou «Doom and Gloom».

14 concerts dans 10 pays

Les trois musiciens historiques ont fait durer le plaisir en communiant régulièrement avec le public, notamment sur «Miss You», «You Can’t Always Get What You Want» ou encore un «Midnight Rambler» étalé sur près de 10 minutes. Sans surprise, ce sont les indémodables «Start me Up», «Paint It, Black», «Jumpin Jack Flash» et bien sûr un final en apothéose sous forme de «(I Can’t Get No) Satisfaction» qui ont enflammé les fans de tous âges.