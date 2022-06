Europe : Les Rolling Stones entament une tournée pour leurs 60 ans

Mercredi, le groupe de rock britannique débute une série de concerts en Europe pour ses soixante ans d’existence.

Le chanteur Mick Jagger et les membres des Rolling Stones.

Cette tournée se fera sans Charlie Watts, batteur historique de la formation décédé l’an dernier. Il sera remplacé par Steve Jordan qui a déjà joué avec les Stones lors de leur tournée américaine de l’automne dernier. Arrivés jeudi dans la capitale espagnole, Mick Jagger (78 ans), Keith Richards (78 ans) et Ron Wood (qui fête ses 75 ans mercredi) ont publié plusieurs photos de leur séjour madrilène.

«Sympathie pour le diable à Madrid… Les Stones sont dans la ville!», a écrit le groupe sur Instagram, avec un cliché de la statue de l’Ange déchu dans le parc du Retiro, clin d’œil à son tube «Sympathy for the Devil». «J’apprécie beaucoup ce que Madrid a à offrir, depuis les anges déchus jusqu’au flamenco», a ajouté sur Twitter le chanteur Mick Jagger, en publiant quatre photos de lui dans divers endroits de la capitale.

Année 2022 chargée en symboles

Au total, dix pays européens recevront les Stones à l’occasion de cette tournée qui les mènera notamment à Amsterdam, Milan, Bruxelles, Vienne et Liverpool, où ils n’ont plus joué depuis 50 ans. En France, les fans du groupe pourront les voir le 19 juillet au Groupama Stadium de Lyon et le 23 juillet à l’hippodrome de Paris-Longchamp, avec 50.000 places disponibles à chaque fois.