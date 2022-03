Les Rolling Stones fêteront leurs 60 ans à Berne

Jagger et Richards ont été dénoncés par leur dealer. En 1967, la police a fait irruption lors d’une fête dans la propriété de Keith Richards, à Red­lands (USA). Plus tard, Mick Jagger et lui ont été accusés de possession de drogue. C’est leur dealer de LSD, David «Acid King» Sniderman, qui les avait dénoncés parce qu’il avait passé un accord avec le FBI et le MI5 pour échapper à une sanction pour trafic de drogue.