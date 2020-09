Royaume-Uni : Les Rolling Stones ouvrent leur premier magasin à Londres

Des écrans géants rediffusent des décennies de concerts des Rolling Stones, tandis que leurs plus grands tubes ravissent les oreilles des acheteurs. Bienvenue dans le magasin du groupe.

À l’intérieur, le logo des Stones se décline sur les tee-shirts, vestes, médiators et carnets, en passant par les parapluies et bouteilles d’eau. Leur ligne de masques, arborant la célèbre langue placée adéquatement au niveau de la bouche, promet de faire un carton mais l’équipe derrière ce projet espère en faire plus qu’un magasin.

Espace préféré

Des écrans géants rediffusent des décennies de concerts du groupe, tandis que leurs plus grands tubes ravissent les oreilles des acheteurs. Par terre, des panneaux transparents ornés de paroles de chansons laissent entrevoir le sous-sol. Le décor de leur nouveau repaire reste fidèle à la ligne visuelle noire et rouge du groupe.

Pour lui, l’emplacement du magasin, en plein coeur de Carnaby Street, était essentiel. «David Bowie, les Who et bien sûr les Rolling Stones ont fréquenté ce quartier !» s’est-il enthousiasmé. «On a travaillé dans ce quartier, on a répété là, on avait l’habitude de manger là», a confirmé Mick Jagger, se rappelant l’époque où le groupe «se baladait dans Carnaby Street avant qu’elle ne devienne célèbre».