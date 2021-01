Royaume-Uni : Les Rolling Stones se lancent dans le chocolat

Le plus grand groupe de rock du monde se diversifie et va commercialiser de la confiserie.

Selon le « Daily Star », Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood s’apprêtent à commercialiser de nouveaux produits dans leur impressionnante boutique virtuelle . Alors que l’on peut déjà y acheter des pull-overs, des vestes, des gourdes, des sacs, des chapeaux ou encore des parapluies floqués du fameux logo de la bouche qui tire la langue, on pourra aussi y acheter du chocolat dès le lundi 25 janvier 2021.

D’après les infos obtenues par le tabloïd, les Rolling Stones vont commercialiser deux sortes de tablettes. La «Brown Sugar», du nom d’un de leurs titres sorti en 1971, est au chocolat au lait. Et la «Cherry Red», un clin d’œil aux paroles de «You Can’t Always Get What You Want» sorti en 1969, est au chocolat noir. La tablette sera vendue 7 francs.