Statistiques: Les Romands absorbent deux fois plus d’anxiolytiques qu’Outre-Sarine

BSIP via AFP

La consommation de benzodiazépine par habitant est plus élevée du côté romand.

L’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) a peaufiné son Atlas suisse des services de santé. De nombreuses thématiques sont abordées avec des données chiffrées sur l’usage de telle ou telle substance dans chaque canton et leur évolution sur plusieurs années. On y remarque ainsi que la consommation de benzodiazépines (anxiolytiques) est moins élevée en Suisse alémanique qu’en Romandie. De l’ordre de la moitié. Seule exception: le Tessin qui dépasse tous les cantons. Parmi ces pilules, on trouve les noms: Xanax, Temesta, Dormicum rappelle la RTS qui, au 19h30 mardi soir interviewait un spécialiste qui indiquait qu’il fallait «mieux vérifier si ces médicaments répondent vraiment au besoin des patients.»