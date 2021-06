Péréquation intercantonale 2022 : Les Romands bien lotis, Zurich et Zoug arrosent toujours la Suisse

La Confédération a calculé les montants que recevra ou paiera chaque canton en 2022. Genève versera un peu moins, les autres cantons romands toucheront un peu plus, sauf le Jura.

Chaque année, des calculs savants aboutissent à une clé de répartition entre cantons: les plus forts en ressources financières donnent un coup de pouce à ceux qui en ont moins. D’autres facteurs (comme la structure démographique, la topologie du territoire, ou la «fonction de centre» (comme Berne) sont pris en compte. Et chaque année, les montants sont revus, mais rarement bouleversés.

Merci Genève

Quand on va vers le mieux, on reçoit moins

Et quand ça va déjà très bien, on donne beaucoup

Les cantons qui contribuent le plus à cette répartition ne changent pas. Comparativement à leur population, c’est Zoug qui est le plus gros payeur, puisqu’il verse plus de 300 millions par an dans la balance. Schwytz met aussi la main au porte-monnaie avec ses 200 millions de francs. En termes absolus, c’est à Zurich que revient la palme (499 millions en 2021, 492 prévus en 2022). Un seul canton changera de statut en 2022: Obwald paye cette année 5 millions de francs; il deviendra bénéficiaire en 2022 (4 millions).