Coronavirus : Les Romands boudent la troisième dose du vaccin

Dans plusieurs cantons romands, les autorités sanitaires relèvent de plus en plus de désistements parmi les rendez-vous pris pour le booster.

Alors que la Suisse a enregistré ce jeudi près de 30’000 nouvelles contaminations, il semblerait que de plus en plus de Romands renoncent à la troisième dose du vaccin. Une consœur de la RTS a mené l’enquête dans certains cantons de Suisse romande et un constat s’impose: les prises de rendez-vous connaissent une baisse drastique.