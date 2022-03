Football – Les Romands de Challenge League battus

Après Yverdon-Sport vendredi soir, Neuchâtel Xamax et le SLO ont aussi connu la défaite lors de la 26e journée de Challenge League. En déplacement à Wil, les Neuchâtelois ont été blanchis par la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Les locaux ont ouvert le score sur pénalty par Valon Fazliu (21e). Les hommes d’Andrea Binotto ont ensuite couru après le score durant toute la rencontre sans parvenir à égaliser. C’est finalement Sofian Bahloul qui a entériné la victoire des siens en inscrivant le deuxième but à la 90e minute. Au classement, Xamax est 7e avec 36 points et voit son adversaire du soir revenir à une unité.