Les Romands inégaux face aux augmentations du prix du gaz

Tarifs d’acheminement en hausse

«Tout dépend de trois facteurs principaux, à savoir les stratégies d’approvisionnement et financière du fournisseur ainsi que l’acheminement de son gaz», synthétise celui qui dirige la faîtière. En gros, «chaque prestataire couvre ses besoins en gaz à l’avance. En fonction du moment où le gaz a été acheté, le tarif pourra être plus ou moins élevé pour l’année d’après.» Entre ensuite en ligne de compte la politique de l’entreprise: «Chacun doit déterminer la marge qu’il vise. Certaines entreprises sont privées et d’autres sont régies par des collectivités publiques. Cela impacte aussi le prix final facturé au client.» Enfin, dans la facture du gaz, un élément important est le coût de son acheminement.