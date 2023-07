Tabagisme: Les Romands plus stricts que les Alémaniques avec la clope

Depuis début juin, interdit d’allumer une clope aux arrêts de trams et de bus dans la Cité de Calvin. Idem dans les cours de récréation et les aires de jeu pour enfants. Et la ville de Neuchâtel pourrait bien lui emboîter le pas. Elle a lancé en juillet une campagne de sensibilisation dans ce sens. Mais de l’autre côté de la Sarine, on n’en est pas encore là, relève le «Tages-Anzeiger» jeudi.