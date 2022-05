Sondage : Les Romands poutzent davantage que les Alémaniques

Quelques différences se font sentir entre les deux côtés de la Sarine en matière de nettoyage. En Suisse alémanique, on est un peu moins à cheval sur la propreté.

Un sondage réalisé par l’intermédiaire de nettoyage Batmaid et relayé samedi par la «Schweiz am Wochenende» semble montrer que les habitudes de nettoyage varient en Suisse selon les régions. Les différences entre les pratiques alémaniques et romandes ne sont pas très importantes mais elles devraient contredire certains stéréotypes selon lesquels les Suisses alémaniques sont non seulement plus précis et ponctuels, mais préfèrent un peu plus de propreté que les Suisses romands.