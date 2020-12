Pas ou peu d’interventions particulières

Si un établissement public bullois a été dénoncé pour non-respect des mesures Covid, les forces de l’ordre fribourgeoises n’observent «pas d’évolution significative en matière de dénonciation». Depuis le 1er novembre, 35 dénonciations ont été répertoriées pour non-port du masque et 7 autres pour non-respect des distances et de la quarantaine dans le canton. C’est moins que dans le canton de Vaud, où la police comptabilise «119 dénonciations pour non-respect des mesures Covid – distance, masque et effectif lors de réunions et 10 amendes d’ordre entre le 4 et le 27 décembre», annonce Florence Frei, chargée de communication.