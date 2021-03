C’est à Genève que la solvabilité est la moins bonne.

La pandémie n’a pas eu de conséquences sur la solvabilité des Suisses, révèle une analyse du site de comparaison en ligne Comparis menée en collaboration avec CRIF, fournisseur de données sur ce thème. Le score de solvabilité moyen reste de 510 points en 2020 (sur un maximum de 610 et un minimum de 250), tout comme en 2019 déjà. Néanmoins, même si la capacité de remboursement reste élevée, elle est un peu moins bonne en Suisse romande.

Ainsi au chapitre des grandes villes, c’est Genève qui détient la lanterne rouge, devant Lausanne et Bienne. Leur score de solvabilité n’est que de 477, 485 et 487, selon l’étude. La palme est détenue par Lugano (510 points), Lucerne et Berne. «D’une manière générale, la population des plus grandes villes de Suisse semble avoir ses dépenses bien en main, malgré des pertes de revenus parfois douloureuses dues aux réductions de l’horaire de travail et aux licenciements», note Michael Kuhn, expert Consumer Finance chez Comparis.

Le classement de l’ensemble des communes de Suisse par numéro postal d’acheminement (NPA) montre aussi une différence nette entre Romands et Alémaniques: les dix localités jouissant des meilleures notes se trouvent toutes outre-Sarine, relève le communiqué. Sur les dix en queue de peloton, neuf sont en Suisse romande. En raison du classement par NPA, la ville de Genève occupe plusieurs positions. «Parler d’une barrière de rösti serait trop simpliste», prévient toutefois Michael Kuhn. Car même dans les communes aux scores de solvabilité les plus bas, la capacité de remboursement des habitants reste bonne, souligne-t-il.

Les cantons de Berne, d’Uri et de Lucerne sont tous les trois représentés dans le top 10 par deux communes chacun. Les trois localités où le score moyen de solvabilité est le plus élevé sont Mels (Saint-Gall) avec 549 points, Buchegg (Soleure) et Heimiswil (Berne) avec 545 points chacune. À l’autre bout du classement, les dernières places sont toutes romandes ou presque. Elles sont occupées par Vernier (Genève), Genève et Lausanne. Moudon suit de peu.

Pour les spécialistes de CRIF, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) a fortement contribué à faire passer l’épreuve du confinement. Mais si le taux de chômage venait à augmenter, le nombre de défauts de paiement repartirait lui aussi à la hausse, ce qui ferait chuter le score de solvabilité.

À noter encore qu’à l’étranger, la pandémie n’a pas non plus entamé la capacité de remboursement. L’an dernier, le score de solvabilité moyen de la population américaine a même atteint des sommets. «Les mesures d’accompagnement prises par les gouvernements ont atténué les conséquences financières de la pandémie, au moins à court terme», selon Michael Kuhn. «À moyen terme, les faillites d’entreprises et les cas d’insolvabilité chez les particuliers pourraient toutefois se multiplier et faire pression sur la note moyenne de solvabilité, y compris en Suisse», prévient-il.