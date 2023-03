Guerre en Ukraine : Les roquettes américaines longue portée, nouvel atout majeur de Kiev 

Faire reculer les Russes et faciliter une contre-attaque ukrainienne. La Russie a affirmé mardi avoir abattu une roquette longue portée GLSDB, un engin de petit diamètre et de haute précision fabriqué par l’Américain Boeing et le Suédois Saab, d’une portée de 150 kilomètres. Cette arme pourrait s’avérer un atout stratégique pour Kiev dans les mois à venir. Or, les Ukrainiens ne bénéficiaient jusqu’à présent que d’une capacité de frappe de 80 km derrière les lignes russes avec les lance-roquettes multiples américains.