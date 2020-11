Filip Stojilkovic (au centre) vient de marquer le deuxième but, c’est la folie dans le camp suisse.

Kökcü ouvre la marque

La Suisse confisquait le ballon d’entrée mais ne parvenait pas à se montrer réellement dangereuse. Seules la vivacité et la justesse technique de son duo d’attaque Mambimbi-Zeqiri lui offraient un semblant de menace offensive. Son adversaire n’offrait pas davantage de spectacle, jusqu’à la 22 e . Sur l’une des premières incursions azéries dans le camp helvétique, Köhn se faisait surprendre par un centre venu de la droite et effleuré par Kökcü (22 e ).

Ce but ne déclenchait pas un sursaut fou chez les hôtes. Imeri mettait bien à contribution Ibrahimov sur une frappe puissante, consécutive à une délicieuse remise de Zeqiri (28 e ), mais c’était trop peu. Kökcü passait même tout près du break à la 33 e , quand son enroulé du droit était superbement détourné par Köhn.

Toma a bien suivi

Puis dès l’entame du second acte, un Bayramov absolument seul face aux buts expédiait dans les nuages un ballon généreusement repoussé par Köhn (47e). Passés tout près de la correctionnelle, les Rougets recollaient sur l’action suivante. Servi dos au but par Okafor, Zeqiri enchaînait d’un tir en pivot repoussé par le poteau. En embuscade, le Sédunois Bastien Toma avait bien suivi et terminait le travail (49e).