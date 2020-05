Ascension

Les routes de montagne ont eu un goût de bouchon

Le trafic a été surchargé sur de nombreuses routes menant vers des zones de loisirs et de montagne pour le début du week-end de l’Ascension.

Sur Twitter, la police cantonale vaudoise a appelé la population à la «responsabilité» et au «sens du civisme», en rappelant les règles de distanciation sociale et l’interdiction des attroupements de plus de cinq personnes. La police neuchâteloise exhortait elle aussi à garder ses distances, en rappelant qu’«il y aura beaucoup de monde au bord du lac et dans les zones de randonnée».