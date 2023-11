Les routes nationales suisses vont bien, les tunnels un peu moins

C’est un rapport dithyrambique qu’a publié, jeudi, l’Office fédéral des routes (OFROU) au sujet de la condition des routes nationales en 2022. Selon ce dernier, 97% des chaussées nationales sont en bon état. La qualité des 3% restants est jugée «satisfaisante». Les ouvrages comme les ponts ou les galeries se portent également bien, car seul 0,5% d’entre eux est en mauvais état. «Ils devront faire l’objet d’une réfection ou d’un remplacement au cours des prochaines années, mais la sécurité structurale et la sécurité routière restent garanties», rassure l’OFROU.

Seule ombre au tableau: les tunnels. Près d’un quart d’entre eux «présentent des dommages de gravité moyenne et doivent donc faire l’objet d’une surveillance renforcée». Par ailleurs, plus de 15% des équipements d’exploitation et de sécurité installés dans les tunnels, comme les dispositifs d’éclairage ou les panneaux de signalisation, sont jugés dans un état moyen, mauvais, voire alarmant pour quelques-uns d’entre eux. Une situation qui ne devrait pas perdurer, notamment grâce à l’investissement d’environ 1,1 milliard de francs dans l’entretien du réseau des routes nationales en 2022, une contribution supérieure à la moyenne de ces dix dernières années.