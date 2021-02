Une voiture, puis une autre et ainsi de suite. La soirée de vendredi a laissé des images de véhicules en perdition à foison, dans le canton de Vaud. «La situation était tout à fait extraordinaire, explique le commandant Weber, de la police de l’Est lausannois. À peine tombée, la neige gelait instantanément. Cela a provoqué un nombre incroyable de petits accidents. Heureusement, sans blessés. Il n’y a eu que des dégâts matériels».

En effet, entre 18h et 21h, ses hommes sont intervenus une dizaine de fois pour de tels événements, dont un à l’avenue du Tirage à Pully, impliquant pas moins de sept véhicules.

Des pneus d’hiver, et pourtant…

Et le commandant de préciser: «Pourtant, il ne s’agissait pas de voitures mal équipées. Pour la plupart, elles étaient chaussées de bons pneus neige. Et même le passage régulier des véhicules de la voirie ne pouvait rien contre ces chaussées verglacées. Je constate d’ailleurs que pour mes collègues de la police de Lavaux, la situation était identique. Eux aussi ont eu de nombreuses interventions pour de petites touchettes.»

Les températures restent négatives

Pour sa part, la gendarmerie annonce avoir recensé, en fin d’après-midi et durant la soirée, plus de 80 accidents de la circulation. «Heureusement, il s’agissait d’accrochages légers avec uniquement des dégâts matériels. Aucun blessé grave n’est à déplorer», communique la police cantonale. De plus, elle rappelle qu’il faut adapter son mode de conduite aux conditions météorologiques.