Semaine de la vaccination : Les routiers dénoncent le cabotage de l’OFSP

Des autocars allemands ont été utilisés lors de la tournée de concerts «Back on Tour». Dénonçant une violation de la loi, l’ASTAG a écrit à Alain Berset pour exiger des sanctions.

Un des cars incriminés, portant des plaques allemandes, ici sur la place Fédérale, à Berne. 20min/Matthias Spicher

Quand on parle de cabotage interdit, on pense d’abord à des sociétés de transport de voyageurs low cost comme Flixbus, qui avait été épinglée pour avoir transporté des passagers à l’intérieur de la Suisse à la faveur d’une ligne transfrontalière. En 2018, la justice bâloise avait du reste confirmé la sanction infligée à la société par l’Office fédéral des transports. Or le cas dénoncé aujourd’hui par l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) est le fait d’une autre entité fédérale: l’Office fédéral de la santé publique. Celle-ci s’offusque que, dans le cadre de la semaine de la vaccination, des autocars allemands aient été utilisés dans le cadre de la tournée de concerts «Back on Tour», rapporte «Le Nouvelliste».

L’ASTAG a fait part de son mécontentement dans un courrier adressé au conseiller fédéral Alain Berset. Elle y mentionne que l’OFSP n’a pas nié avoir eu recours à des cars allemands pour ces déplacements. Un motif de colère pour l’association, qui rappelle que la branche des voyages en autocar a été particulièrement touchée par les restrictions liées à la pandémie. Autant dire que faire appel à des prestataires étrangers pour une opération visant à doper la vaccination – et donc la sortie plus rapide de la pandémie – laisse un goût très amer aux professionnels du transport. Et le courrier de l’ASTAG est très clair: soit les services de l’Administration fédérale prennent des sanctions «de leur propre initiative» après ce cabotage, soit elle engagera une procédure juridique.

La réaction de l’ASTAG est une anicroche de plus pour l’opération de l’OFSP, dont les concerts gratuits «Back on Tour» n’ont pas connu le succès espéré, comme à Sion. À Lausanne, la déconvenue était même encore plus grande, au point que les organisateurs laissaient entendre que le concert avait fait l’objet d’un sabotage de la part de militants antivaccins.