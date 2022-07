Suisse : Les routiers lancent une initiative pour de meilleures conditions de travail

Le métier n’était pas assez soigné au regard de la charge de travail et des responsabilités

Soulignant que la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont montré que «les chauffeurs sont indispensables au bon fonctionnement du pays», David Piras, le secrétaire général des Routiers suisses, a expliqué à la «RTS» que «le métier n’était pas assez soigné au regard de la charge de travail et des responsabilités». Pour les Routiers suisses, les principaux problèmes auxquels font face les chauffeurs sont le stress, les journées à rallonge et la concurrence étrangère à bas prix. Ils réclament aussi la mise en place d’un salaire minimum.