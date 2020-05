Actualisé 27.04.2020 à 18:22

Commerce de détail

Les rubalises n'évitent pas l'achat d'articles bannis

L'Union suisse des arts et métiers (Usam) accuse les deux commerçants de laisser passer en caisse des articles temporairement bannis de la vente. Elle les menace de plainte.

de Pauline Rumpf

Rubalises, scotch et bâches ont été utilisées pour signaler les rayonnages interdits; ceux-ci restent cependant toujours accessibles. DR

Le choix des produits autorisés ou interdits à la vente dans les grandes surfaces a largement fait débat ces dernières semaines. Mais une fois cette question réglée, un autre problème est dénoncé par l'Union suisse des arts et métiers (Usam) sur les ondes de la RTS: les articles retirés de la vente et signalés par des scotchs, des rubalises ou encore des bâches peuvent quand même facilement être obtenus.

En effet, aucun dispositif ne bloque ces produits en caisse, et si les clients se servent dans les rayons, rien ne les empêche de les acheter si ce n'est la vigilance du personnel de vente. Or selon des témoins, c'est même parfois sur encouragements de ce dernier que des clients procèdent ainsi. «J'ai demandé si une promo sur des articles inaccessibles serait prolongée: on m'a dit de me servir, raconte par exemple une cliente de Coop. Une employée a même accompagné mon fils chercher des sous-vêtements dans la zone barrée!»

Très remontée, l'Usam a adressé une lettre à Coop et Migros pour exiger qu'elles mettent fin à cette pratique, édictant un ultimatum à ce lundi 17h, sans quoi elle menace de porter plainte. Une décision sera prise probablement mardi matin.

Le client responsable de ne pas tricher

Contactée, Migros répond que ces accusations sont infondées. «Nous sommes en contact permanent avec les autorités; les polices cantonales ont fait de nombreux contrôles concernant l'assortiment autorisé à la vente», assure Tristan Cerf, porte-parole. Il précise que les clients qui tricheraient sont responsables de ce comportement, comme pourraient l'être ceux qui se livreraient à du vol. «Il peut évidemment arriver que des cas passent entre les gouttes, mais nous ne sommes pas la police, et 99% des gens respectent la règle clairement indiquée.» Et si des employés ont eux-mêmes poussé les consommateurs à la faute, comme relaté par plusieurs témoins, «c'est une erreur», admet-il à la RTS.

Quant à retirer les articles bannis du système pour qu'ils soient bloqués en caisse, le porte-parole indique que «techniquement, c'est impossible sur un si grand nombre d'articles et avec des règles aussi régionalement diverses que changeantes». En effet, certaines filiales peuvent vendre un produit et d'autres pas en fonction de leur canton et de leur taille notamment; certains produits ont d'ailleurs connu plusieurs changements de statut successifs.