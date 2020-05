Football

Les rumeurs d'une vente de l'OM refont surface

L’Olympique de Marseille sera-t-il vendu à un homme d'affaires saoudien? Le propriétaire actuel dément.

Les rumeurs évoquant une possible vente de l’Olympique de Marseille se sont multipliées au cours des derniers jours. Les derniers bruits émanant d’Italie et relayés par plusieurs médias espagnols et français font état de négociations entre le propriétaire actuel du club phocéen, l’Américain Frank McCourt, et l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben Talal.