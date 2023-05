Les folles rumeurs avant le PlayStation Showcase de Sony

Vitrine surprise

Aux côtés de «Spider-Man 2», le programme de l’événement pourrait laisser une place au projet multijoueur de la licence «The Last of Us», en surfant sur le succès de l’adaptation du jeu en série par HBO. Sony pourrait aussi débuter le teasing de la version multijoueur de «Horizon», dont des fuites ont montré qu’il était en bonne voie de développement. Il risque d’être un peu tôt pour voir quelque chose de la part des studios Haven et Firewalk qui ont passé en main du géant japonais. Mais on devrait par contre bien découvrir une nouvelle licence de Sony qui pourrait être l’œuvre de son studio Santa Monica (licence «God of War». Le jeu «beat’em all» «Stella Blade» du studio coréen Shift Up devrait aussi être de la partie.