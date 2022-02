JO 2022 - Les Russes à l'honneur, les Suisses dans le rythme

Il ne faut jamais sous estimer un champion! Alexander Bolshunov, à la peine cette saison - il n'a gagné qu'une course de Coupe du monde, lui qui compte 28 succès à son palmarès -, a remporté son premier titre olympique en Chine et avec la manière. Le Russe a chuté dès les premiers kilomètres, avant de réussir à suivre le spécialiste de style classique Iivo Niskanen, parti en échappée sur les premiers 15 kilomètres.

Pas de Cologna, pas de problème

«C'est vrai que le top 10 n'était pas loin, a regretté le Grison. Mais c'est devenu extrêmement difficile vers la fin pour moi, notamment les cinq derniers kilomètres. Je n'avais plus d'essence ensuite dans les derniers hectomètres. Je n'avais pas des jambes exceptionnelles dans la partie de skating. Je vais maintenant me concentrer sur le relais par équipes.»

Le Valaisan Candide Pralong a quant à lui amélioré son résultat de Pyeongchang il y a quatre ans (30e) sur cette discipline hybride. Le fondeur de La Fouly a terminé 22e, à un peu plus de cinq minutes de Bolshunov. «Je suis content de ce classement. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit que j'avais tout donné et c'était ce que j'avais annoncé vouloir faire, a-t-il dit avec son sourire habituel. C'est pas aussi beau que le Valais, ici. Mais on est quand même bien à Pékin. Et puis j'avais hâte de courir, ça faisait presque un mois qu'on avait plus eu d'épreuve à se mettre sous les skis.»