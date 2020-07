Bélarus

Les Russes arrêtés suspectés d'«actes de terrorisme»

Plusieurs dizaines de membres d’un groupe militaire privé russe, accusés d’être venus «déstabiliser» le pays à l’approche de l’élection présidentielle du 9 août, ont été interpellés mercredi.

M. Ravkov s'exprimait à l'issue d'une réunion avec les candidats à la présidentielle et leurs représentants pour les informer des «menaces» pesant sur le pays à l'approche du scrutin du 9 août. L'autoritaire président Alexandre Loukachenko vise un sixième mandat mais fait face à une mobilisation inhabituelle en faveur de l'opposition.

Provocations

Tensions

Historiquement alliés, la Russie et le Bélarus entretiennent des relations toujours plus tendues depuis fin 2019. Le président Loukachenko a accusé en particulier Moscou de vouloir réduire son pays à l'état de vassal et de s'ingérer dans le scrutin du 9 août.