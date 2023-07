Guerre en Ukraine: Les Russes avancent dans l’est et l’Ukraine progresse dans le sud

«Résistance intense de l’ennemi» dans le sud

Seize mois après le début de l’invasion russe, l’Ukraine dit poursuivre sa contre-offensive lancée il y a environ un mois, qui pour l’instant n’a pas permis de déclencher d’avancée décisive, et exhorte ses alliés occidentaux à hâter l’aide militaire promise, à l’approche d’un sommet de l’OTAN à Vilnius. Ces derniers développements sur le front interviennent après une nouvelle attaque aérienne nocturne de drones explosifs sur Kiev, la première depuis douze jours, selon des responsables ukrainiens.

«Toutes les cibles ennemies dans l’espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites», a dit Sergiy Popko, le chef de l’administration militaire de la capitale. L’armée de l’air ukrainienne, dans un communiqué séparé, a annoncé avoir abattu huit drones explosifs Sahed de fabrication iranienne, et trois missiles de croisière. La vice-ministre de la Défense a ajouté, dimanche, que les troupes ukrainiennes avançaient pour leur part avec «un succès partiel» sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l’est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol dans la zone sud du front.