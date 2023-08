Les Russes déjouent deux attaques sur le pont de Crimée

Deux attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées, samedi, au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée, ont annoncé les autorités locales et l’armée russe. Selon le Ministère russe de la défense, cet ouvrage au-dessus du détroit de Kertch a été attaqué une première fois en début d’après-midi, à l’aide d’un missile antiaérien ukrainien S-200 reconverti pour des frappes au sol. «Le missile ukrainien a été détecté à temps et intercepté dans les airs par les systèmes de défense antiaérienne russes. Il n’y a pas eu de blessés ni de dégâts.»

Le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov, a quant à lui évoqué deux missiles ukrainiens, et non un, abattus près du détroit de Kertch. «Le pont de Crimée n’a pas été endommagé», a-t-il assuré sur Telegram.

Écran de fumée dissuasif

Quelques heures plus tard, une nouvelle attaque à l’aide d’un missile S-200 reconverti a eu lieu et il a également été intercepté en plein vol, selon le Kremlin. «Un autre missile ennemi a été abattu au-dessus du détroit de Kertch. Merci à nos forces de défense aérienne pour leur grand professionnalisme et leur vigilance!» a déclaré Sergueï Aksionov. Selon un de ses conseillers, Oleg Krioutchkov, un écran de fumée a été créé par les forces spéciales en tant que moyen de défense supplémentaire.