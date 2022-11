Guerre en Ukraine : «Les Russes ont leur pays, qu’ils y restent»

L’index du commandant ukrainien montre nonchalamment le poteau électrique et une ligne d’arbres à environ un kilomètre. «La colline verte, là, c’est la Russie», explique celui qui a participé à repousser de leur côté de la frontière les troupes russes, en septembre dernier. En face de lui, un pont, ouvert en son milieu et plongé dans la rivière Donets, la forêt puis la grande ville russe de Belgorod.

La retraite finale du village frontalier et agricole de Starytsya, le 12 septembre, et le repli des troupes russes de leur côté de la frontière ont marqué l’un des temps forts de la contre-offensive ukrainienne dans le nord-est. À Starytsya, la frontière est si proche que l’opérateur téléphonique s’y méprend, souhaitant dans un SMS «Bienvenue en Russie».

«Chacun chez soi, la Russie a son pays et qu’ils y restent», commente le commandant de la 127e brigade ukrainienne, Roman Grychtchenko, à la tête des 5000 hommes de la «défense territoriale» qui gardent ce secteur libéré, allant de la ville ukrainienne de Kharkiv à la frontière russe, à 30 kilomètres à l’est et au nord.

Les drones, principale crainte

Cette frontière moderne entre les deux pays, héritée de la fin de l’Empire russe, en 1917, et rétablie à l’indépendance de l’Ukraine, en 1991, a été l’une des premières à être forcées par les colonnes de chars envoyés via Belgorod, le 24 février. Moins de deux mois après ce tournant de la guerre, la «situation est stabilisée» et la zone «absolument sécurisée», estime le commandant Grychtchenko, qui la patrouille avec un dispositif discret de sécurité. Le danger principal reste «les attaques de drones», plus rarement les frappes d’artillerie et les commandos russes d’infiltration.