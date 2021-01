Un attaquant russe en action @IHF

La rhétorique peut sembler peu différente, mais elle a son importance. L'entrée en lice de l'équipe composée de joueurs russes dans le championnat du monde de handball en Égypte (un nul 32-32 contre le Belarus) préfigure de ce que seront les deux prochaines années pour les sportifs du pays de Vladimir Poutine, banni pour dopage institutionnalisé il y a peu. Jeudi, les Russes ont donc évolué contre leur cousin biélorusse «sous bannière neutre», censée représenter leur Fédération et non leur nation.

Ça ne se voit pas tellement à l’œil nu pour un non-initié, mais les joueurs n'ont pas eu droit à la magnifique chanson écrite par Alexandre Vassilievitch Aleksandrov et qui sert d'hymne à leur contrée; simplement à celui de l'IHF, la Fédération internationale de handball, lorsqu'ils sont entrés en jeu. Pas de drapeau russe non plus, mais le rouge de leur Fédération. Le maillot, lui, était frappé des sponsors habituels, mais le drapeau a été retiré.

Le goût de la Russie, ça ressemble à la Russie…

Ça a donc le goût de la Russie, ça ressemble à la Russie, mais ce n'est pas censé être la Russie. Pas tout à fait ce que les juges de l'Agence mondiale antidopage avaient en tête en 2019, quand elle avait puni le pays et demandé que seuls les athlètes pouvant prouver ne pas avoir bénéficié des largesses des années précédentes puissent défendre leurs couleurs à l'international.

Entre-temps, le TAS de Lausanne est passé par là le mois dernier, a atténué la sanction et l'a réduite de quatre à deux ans. Cette fois, les sportifs peuvent «être associés de façon limitée au nom et aux couleurs de leur patrie». Dans la décision complète du Tribunal Arbitral du Sport publiée jeudi dernier, le tribunal vaudois a déclaré qu'il était réticent à imposer des conditions qui puniraient également les athlètes russes les plus jeunes et propres, qui ne faisaient pas partie de la dissimulation de l'époque.