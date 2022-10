Les Russes vont-ils batailler pour Kherson ou se replier?

Mais que vont faire les Ukrainiens? Ils «ne vont pas mener de bataille pour Kherson, ils ne détruisent pas les villes comme les Russes à Marioupol», assure Mykhailo Samus, directeur du New Geopolitics Research Network. Ils vont «maintenir les troupes russes fixées et, à un moment, ils pourront former une poche», pronostique le général américain en retraite Ben Hodges. S’ils avancent davantage, «ils vont s’engager dans la banlieue de Kherson, et cela devient dangereux. Le combat urbain fait toujours beaucoup de morts pour l’attaquant – beaucoup de soldats ukrainiens sont déjà tombés –, et au niveau des dégâts, ceci risquerait de causer un nouveau Marioupol. La ville a beaucoup plus de valeur, pour les deux camps, si elle reste intacte», estime le chercheur français Pierre Grasser.