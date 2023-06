Les sacs à main contrefaits sont en plein boom en Suisse

Avant, on reconnaissait les sacs à main de luxe contrefaits à leurs matériaux bon marché et à leurs coutures mal faites. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, indique le «SonntagsBlick». Récemment, le commerce des «faux» sacs à main de haute qualité semble avoir explosé: ils sont beaucoup plus chers à produire que les contrefaçons habituelles et sont également plus difficiles à identifier en tant que telles. De faux numéros de série sont gravés sur leur cuir, et les boîtes dans lesquelles les articles sont soigneusement emballés ressemblent à celles des vraies marques. Les acheteurs reçoivent même souvent un – faux – certificat d’authenticité! Seule différence notoire avec les modèles originaux: le prix, qui varie entre 200 et 600 euros, au lieu de plusieurs milliers de francs. La plupart de ces produits proviennent de Guangzhou, métropole du sud de la Chine, et inondent la planète, la Suisse y compris. Ces dernières années, l'Office fédéral des douanes (OFDF) a enregistré un nombre de contrefaçons en hausse dans le commerce: plus de 2680 sacs à main et portefeuilles ont été saisis à la douane suisse en 2022; en 2018, ce chiffre ne s’élevait qu’à 822. Parallèlement, le nombre d’articles non déclarés ne devrait pas avoir diminué.